Dollemansrit eindigt in berm; drie aanhoudingen

ARNHEM - Drie mannen van 21 zijn donderdagavond aangehouden na een dollemansrit over de A50 en A28. De auto belandde na een politie-achtervolging in de berm.

Rond 22.30 uur werd de auto door de politie opgemerkt op de A28, de auto reed met abnormale snelheid over de snelweg, negeerde rode kruizen en ging zigzaggend door het verkeer.

Op de A50 kwam er uit de auto wat rook waarna de auto in de berm belandde. Drie politievoertuigen stonden bij de auto en rekende drie mannen in. De 21-jarige bestuurder uit Helmond is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De andere bijrijders, een 21-jarige man uit Wijk bij Duurstede had nog een celstraf openstaan en wat de rol van de 21-jarige man uit Velp was, is nog niet bekend.

