Neergeschoten man uit Doetinchem (22) zit nog vast

DOETINCHEM - De 22-jarige man uit Doetinchem die eind augustus door agenten werd neergeschoten in de binnenstad, zit nog altijd vast. Het onderzoek naar de man is volgens het Openbaar Ministerie bijna afgerond.

"Ik kan alleen bevestigen dat hij nog vastzit", zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. "Meer kunnen wij op dit moment niet vertellen."

Naast het onderzoek van de politie naar het handelen van de man, voert de rijksrecherche onderzoek uit naar het handelen van agenten tijdens de schietpartij. De uitkomsten hiervan laten volgens het OM nog langer op zich wachten.



Het is niet bekend hoe het op dit moment met de 22-jarige man gesteld is. In de nasleep van de schietpartij moest de Doetinchemmer naar het ziekenhuis. Eerder werd gezegd dat de man niet levensgevaarlijk gewond was geraakt. Hij was geraakt in zijn onderlichaam.

De politie schoot de man neer omdat hij gewapend door de winkelstraat liep. Later bleek net om een nepwapen.

