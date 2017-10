Hoogleraar strafrecht Sackers nuanceert petitie Anne Faber

ARNHEM - De lijst handtekeningen onder de petitie 'Anne Faber dood door schuld rechtssysteem' wordt steeds langer, maar om nu te zeggen dat het rechtssysteem faalt? Dat is te kort door de bocht volgens strafrechtdeskundige Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

'De dood van Anne is ronduit verschrikkelijk en mij lijkt de eerst verantwoordelijke voor de dood van Anne de vermoedelijke dader Michael P´, aldus Sackers. ´Daar zit de kern en niet zozeer wat de petitie indieners het falend rechtssysteem noemen.'

Rechtssysteem staat niet stil

Op twee onderdelen worden de petitieschrijvers op hun wenken bediend volgens Sackers: een voorstel van de zedenwetgeving en een onderzoek naar de gang van zaken in de kliniek.

'Er ligt al een voorstel tot wijziging van de zedenwetgeving bij de Tweede Kamer. Er is al wetgeving dat de rechter toch tbs kan opleggen, maar dat kan alleen in vrij uitzonderlijke gevallen. Als hij of zij weigert, dan krijgt degene een maximaal hoge gevangenisstraf.' Deze straf is niet oneindig zoals tbs at wel kan zijn, maar wordt bepaald door de uitspraak van de rechter.

De nieuwe regering is volgens Sackers van plan om iedereen die een kale gevangenisstraf heeft, dus zonder behandeling, niet meer vervroegd vrij te laten komen. 'Zo wordt al wat meer gedaan om mensen die dus duidelijk niet uitbehandeld zijn, toch langer vast te zetten.'

Wat gebeurde er in de kliniek?

Dat er een onderzoek moet komen naar de gang van zaken in de kliniek, daarmee is de strafrechtdeskundige het absoluut eens. 'Dat staat eindelijk los van de verschrikkelijke dood van Anne.' Minister Blok heeft donderdag opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kliniek in Den Dolder. 'We zijn natuurlijk ook aan Anne verplicht om uit te zoeken hoe die spelregels daar in elkaar hebben gezeten omdat hij een hele zware straf heeft gekregen voor de afschuwelijke gebeurtenis in Nijkerk.'

