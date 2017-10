Locatie nieuw zwembad Zaltbommel staat vast

Foto: Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - Er komt een nieuw zwembad aan de Oude Bosscheweg in Zaltbommel. Daar is de gemeenteraad van de stad het over eens. Het zwembad gaat gecombineerd worden met een sporthal. Daardoor kan het project goedkoper worden uitgevoerd.

De sportvoorziening komt naast een locatie van het Cambium College en de nieuwbouw van scholengemeenschap Gomarus in Zaltbommel, die ook gebruik kunnen maken van deze voorziening. Het zwembad krijgt zes banen en een peuterbad. Wat de raad nog verder onderzocht wil hebben, is welke constructie het beste is voor de nieuwbouw. Het college gaat nog kijken of de bouw van de sporthal boven op het zwembad een betere optie is. Almere heeft eerder voor deze constructie gekozen. Daarbij moet worden gekeken naar de bouwprijs, maar ook de uiteindelijke gevolgen voor de exploitatie. Zaltbommel is al lang toe aan een nieuw zwembad en sporthal. Het huidige zwembad Aquamarijn en sporthal de Ring hebben veel achterstallig onderhoud. Wethouder Looijen hoopt dat deze voorzieningen open kunnen blijven tot de nieuwbouw klaar is. De wethouder gokt op een opening begin 2019. Het zwembad mag ruim 12 miljoen euro gaan kosten. Over twee weken neemt de gemeenteraad van Zaltbommel een definitief besluit. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl