Nick de Jong (36) terug bij Nijmegen Devils

NIJMEGEN - Nick de Jong keert per direct terug bij ijshockeyclub AHOUD Devils uit Nijmegen. De 36-jarige verdediger treedt vanavond meteen aan in de bekerwedstrijd thuis tegen de Tilburg Trappers.

Volgens de Nijmeegse club liep het de laatste weken niet zoals gewenst en wilde coach Jeffrey van Iersel een sterke ervaren verdediger. Daarop werd De Jong gecontracteerd, hoewel hij net in Eindhoven zijn carrière als ijshockeyer had voortgezet.

Pikant is dat De Jong zondag in Eindhoven tegen de Kemphanen speelt in de BeNe-League.

De Jong speelde in het seizoen 1996-1997 al in het tweede team van Nijmegen. Hij speelde lang in Nijmegen, maar ook voor het Franse Neuilly-sur-Marne, Amsterdam, Heerenveen en Den Haag.