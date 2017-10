WINTERSWIJK - Winterswijk heeft binnenkort niet meer de jongste burgemeester van Nederland. Het Brabantse Loon op Zand krijgt binnenkort een nog jongere burgemeester.

In Winterswijk is sinds februari Joris Bengevoord burgemeester. Hij is inmiddels 33 jaar. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft de 32-jarige Hanne van Aart voorgedragen als burgemeester.

Van Aart krijgt bij haar installatie de rode lantaarn, een 'wisselbeker' voor de jongste burgemeester. De rode lantaarn bestaat sinds 2002 en negen keer van eigenaar gewisseld. Ze is de eerste vrouw die hem krijgt.

