Auto eindigt in berm na politie-achtervolging

Foto: Jean-Marc Regelink

ARNHEM - In de buurt van de A50 bij Arnhem is donderdagavond een auto in de berm beland. Volgens een ooggetuige gebeurde dat nadat de bestuurder wilde vluchten voor de politie.

De bestuurder zou tijdens die vlucht gevaarlijke capriolen hebben uitgehaald om de politie te lossen. Nadat hij in de berm belandde stonden er zeker drie politie-auto's om de bestuurder heen. Volgens de ooggetuige zijn er drie aanhoudingen verricht. Waarom en waar de bestuurder er vandoor wilde gaan is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl