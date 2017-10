Taalcafés als paddestoelen uit de grond

En het blijkt een gat in de markt. Het begon een klein jaar geleden met één taalcafé in de bibliotheek in Nijmegen. Maar de mensen kwamen ook massaal uit omliggende dorpen op dat taalcafé in Nijmegen af.

Dus zijn er inmiddels ook taalcafés in bijvoorbeeld Bemmel, Heteren en Zetten. En nu recent ook in Beuningen.

Makkelijk is het niet, dat Nederlands leren spreken als het niet je moedertaal is. Zo'n eerste keer moeten mensen dan toch ook ietwat een drempel over, voor ze zo'n taalcafé binnenstappen. Maar die gêne is snel verdwenen nadat het eerste gesprek op gang is gekomen, zo is de ervaring. Lekker kunnen kletsen is natuurlijk ook gewoon gezellig.

