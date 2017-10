Ruim 130.000 handtekeningen onder petitie 'Anne Faber'

ARNHEM - De dood van Anne Faber is mede de schuld van het falende rechtssysteem. Dat vinden de ondertekenaars van de petitie 'Anne Faber dood door schuld rechtssysteem'. Na amper een dag is de petitie al meer dan 130.000 keer ondertekend.

Ze eisen een onderzoek naar het 'falend rechtssysteem' in de zaak van Michael P. De 27-jarige P. zit vast omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber.



Strafrechtdeskundige Henny Sackers is het niet helemaal eens met de petitie. 'Ons rechtssysteem werkt fantastisch', aldus Sackers. 'De dood van Anne is ronduit verschrikkelijk en mij lijkt de eerst verantwoordelijke voor de dood van Anne de vermoedelijke dader Micheal P. Daar zit de kern en niet zozeer wat de petitie indieners het falend rechtssysteem noemen.'



Het lichaam van Faber die in Arnhem opgroeide en in Nijmegen naar school ging werd donderdag gevonden in Zeewolde. Ze was dertien dagen vermist.

