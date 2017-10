Vanaf vandaag heeft Elburg een nieuwe burgemeester

ELBURG - Jan Nathan Rozendaal (40) wordt vandaag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Elburg. De SGP'er is de opvolger van Frans de Lange van de ChristenUnie.

Rozendaal komt over vanuit Papendrecht, daar was hij wethouder. Hij studeerde landinrichtingswetenschappen aan de Wageningen Universiteit.

Zijn voorganger De Lange stopte ermee omdat hij zijn hart wilde volgen en dat is het verkondigen van het evangelie. In de tussentijd was Harry Dijksma waarnemend burgemeester.

Rozendaal wordt beëdigd tijdens een buitengewone raadsvergadering.