Ede wil meer steun voor getroffen kippenboeren

Foto: ANP

EDE - In navolging van Barneveld wil de gemeenteraad van Ede de kippenboeren die getroffen zijn door de fipronilcrisis steunen. Waar de gemeenteraad van Barneveld 150.000 euro uittrekt, heeft de raad in Ede wethouder Vreugdenhil de opdracht gegeven om te 'kijken wat er mogelijk is.' Wat zeker is, is dat het geld niet direct wordt uitgekeerd aan de pluimveehouders, want staatssteun is verboden.

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat Nederland op zijn kop stond na het eierschandaal. Waar de schappen in de supermarkt inmiddels weer gevuld zijn met eieren en de consument dus nog weinig van de eiercrisis merkt, is het een treurige bedoening bij veel pluimveehouders thuis. Boeren worden wanhopig Wethouder Vreugdenhil was woensdagavond aanwezig bij een bijeenkomst voor getroffen pluimveehouders: 'Waar je een aantal maanden geleden nog veerkracht zag, worden boeren nu echt wanhopig. Het schoonmaken van de stallen is ontzettend veel werk en het is heel lastig te interpreteren wanneer de fipronil uit de eieren is.' Om de boeren te steunen hebben SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks en Alexander Vos de Wael ingestemd met de motie om wethouder Vreugdenhil meer middelen te geven om de boeren te helpen. Dit doet ze samen met het Poultry Expertise Center, de gemeente Barneveld en de Nederlandse Vereniging van Pluimveehouders. Zie ook: dossier Eiercrisis Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl