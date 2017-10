Vijftig tinten avondrood in Gelderland

DIDAM - Een kleurenpalet tijdens de zonsondergang in Gelderland. Via social media kwamen bij Omroep Gelderland foto's binnen van het avondrood met rode, oranje en paarse tinten.

Olaf Kroezen was toevallig met zijn drone in de lucht en maakte een adembenemende foto (zie boven het artikel) van de horizon bij Didam. Ook kregen wij foto's uit onder meer Doornenburg, Megen en Elspeet.

Het alom bekende gezegde is: avondrood, mooi weer aan boord, morgenrood, regen in de sloot. Dit is nooit wetenschappelijk vastgesteld, maar in dit geval is het misschien een voorbode op een prachtig herfstweekend met temperaturen van boven de 20 graden.

Doornenburg. Foto: Joyce Derksen

Megen. Foto: Hilde Gerrits

Elspeet. Foto: Herman Bouwman

Doornenburg. Foto: Joyce Derksen.