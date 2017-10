Tijdlijn Anne Faber: hoe een fietstocht eindigde in verdriet en pijn

Het is vrijdag 29 september als Anne Faber een stuk gaat fietsen. Ze vertrekt op een zwarte opoefiets. Het is noodweer die avond.

Rond 18.50 uur maakt Anne een selfie in de regen. Uit later onderzoek blijkt dat die foto is gemaakt in Baarn. Het zijn de laatste signalen die worden ontvangen van de vrouw die opgroeide in Arnhem en studeerde in Nijmegen.

Zondag 1 oktober

Anne is nog steeds niet gevonden en de politie start een groot onderzoek. Er wordt een politiehelikopter ingezet om te kijken of er door middel van warmtebeelden iets van haar te vernemen valt.

Maar ondanks de inzet van de tactische en forensische recherche is er geen enkel spoor van Anne Faber te vinden.

Dinsdag 3 oktober

Op initiatief van de familie wordt er volop gezocht naar Anne. Dat gebeurt bij Paleis Soestdijk en in de omgeving van de Hilversumsestraatweg in Baarn.

Een getuige vindt die dag in een bos bij het dorp Huis ter Heide in de gemeente Zeist een jas, waarvan de politie vermoedt dat die van Anne is. Onderzoek bevestigt dat later.

Donderdag 5 oktober

Er lijkt een doorbraak te zijn. Er wordt een fiets van de vermiste in een vijver bij Huis ter Heide gevonden. De vijver waar de fiets in ligt, wordt leeggepompt.

Maar in de vijver worden geen nieuwe sporen gevonden. In het park vindt de ME wel een rugzak. De fiets en rugzak gaan naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Zaterdag 7 oktober

Iedereen helpt mee in de zoektocht. Van het Rode Kruis tot de familie. En veel mensen willen helpen. 'Dat waarderen wij, maar we hebben op dit moment geen extra ondersteuning nodig in het zoekgebied', benadrukt de politie.

Ondertussen gaat de politie steeds meer uit van een misdrijf. 'Als je ziet waar de fiets, de tas en de jas liggen, is een ongeluk voor ons geen scenario meer waar we veel rekening mee houden', zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens tegen het AD.

Maandag 9 oktober

Op maandag pakt de politie een 27-jarige man op die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. Hij zit in een psychiatrische kliniek in Den Dolder. De politie had de man zondag al op de korrel, maar wacht met het arresteren van de man. In de hoop dat hij de politie naar Anne Faber leidt. Dat doet hij niet en daarom wordt de man opgepakt.

Later wordt bekend dat de verdachte de 27-jarige Michael P. is. In 2010 verkrachtte hij in Nijkerk twee meisjes. Hij verklaarde geen spijt te hebben van de verkrachting. Integendeel: een droom was voor hem uitgekomen.

Woensdag 11 oktober

Volgens De Telegraaf is de auto van de moeder van P., in beslag genomen. Volgens getuigen zou hij onlangs in die wagen naar Spakenburg zijn gereden.

Maar er komt die woensdag ook nieuwe onderzoeksinformatie en die leidt naar Zeewolde. Het is de voormalige woonplaats van de verdachte. Waar die informatie vandaan komt wil de politie niet zeggen en ook over de auto van de moeder van P. worden geen uitspraken gedaan.

Donderdag 12 oktober

Het is rond 10.30 uur als de politie bekendmaakt dat er donderdag op één specifieke plek gezocht wordt. Er wordt vermoed dat daar het lichaam van Anne Faber verborgen is. Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan om geen sporen te vernietigen. Als de politie bekendmaakt dat er om 18.00 uur een persconferentie is, wordt het ergste gevreesd.

Tijdens die persconferentie vertelt Rutger Jeuken van het Openbaar Ministerie dat het lichaam van Anne Faber is gevonden.

Na de persconferentie arriveert een lijkenwagen op de vindplek. Michael P. wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de vermissing, maar ook bij de dood van Anne Faber. Hij blijft langer vastzitten.

De oom van Anne Faber sluit de persconferentie af met een verklaring. Daarin bedankt hij de politie, maar spreekt hij ook van het zwartste scenario. 'Er is een einde gekomen aan dertien dagen van slopende onzekerheid. Er is verdriet en pijn. We hebben veel vragen. Waarom liep P. vrij rond? Maar we zullen Anne niet terugkrijgen.'

