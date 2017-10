ARNHEM - Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Arnhem.

Het slachtoffer botste rond 18.30 uur met hoge snelheid tegen een auto die de Velperweg op reed. De motorrijder, die geen beschermende kleding droeg, liep daarbij onbekend letsel op.

De man is later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij.