Oom Anne Faber: 'Het zwartste scenario is uitgekomen'

'Na dertien dagen slopende onzekerheid is er een einde gekomen', stelt Hans Faber. 'Verdriet en pijn overheersen. Maar we zijn ook dankbaar voor alle steun die we hebben ontvangen', dankt Faber iedereen die mee heeft helpen zoeken.

Veel vragen

'We hebben veel vragen, waarom liep P. (de verdachte, red.) vrij rond? Maar we zullen Anne niet terugkrijgen. We vragen de media de nabestaanden met rust te laten', besluit de oom van Anne.

De vrouw van 25, die opgroeide in Arnhem en in Nijmegen studeerde, was sinds vrijdag 29 september spoorloos, nadat ze met haar fiets de deur uit was gegaan. Ze vertrok rond 17.00 uur vanuit haar woonplaats Utrecht. Ze verzond nog WhatsApp-berichten naar haar vriend, maar daarna is niets meer van haar vernomen.

Zie ook: Lichaam van Anne Faber gevonden bij zoektocht