Waarom het té goed gaat met de bever

'We zien het nog niet als probleem maar je komt ze wel vaker tegen.' Dat zegt Loes Penning de Vries van Waterschap Rivierenland over de bevers. Sinds dit jaar is zij coördinator bevermanagement. Zij moet zorgen dat beschermen van bever én dijken samengaat én ontstane problemen nu oplossen.

Loes Penning de Vries: 'Als een bever ergens een gat in een dijk graaft, moeten we wat doen. Zo hebben we in de Bemmelse uiterwaarden bij een dijk zogeheten steenbestorting tegen de rand geplaatst. De bever kan daar dan niet meer graven'.

Bevervriendelijke aanpak

Tegelijkertijd werkt het waterschap aan een bevervriendelijke aanpak bij nieuwe projecten. 'Als er dan toch een dijk openligt, dan denken we na over hoe die in te richten. Zodat de bever op een plek gaat zitten waar hij geen kwaad kan doen', aldus de coördinator.

Familie bever zwemt rustig rond. (tekst gaat verder onder video).

In de Bemmelse uiterwaarden laat muskusrattenvanger Nico Evers van Waterschap Rivierenland zien hoe duidelijk de bever aanwezig is. Overal knaagsporen, beverburchten en zwemgeulen. Hij steekt een lange stok in één van de zwemgeulen. 'Kijk, hoe diep die stok in het hol gaat. Je kunt je wel voorstellen dat je een probleem hebt als er zo'n groot en diep gat in je dijk zit. En alleen al in dit stuk tussen Doornenburg en Nijmegen hebben we vijf, zes van dit soort holen gevonden.' De holen worden afgesloten met gaas waardoor de dieren wél naar buiten maar níet naar binnen kunnen, zodat de bevers vanzelf een ander plekje zoeken om te graven.

Bekijk hier een deel van de uitzending. (tekst gaat verder onder video).

Veel last en schade

Het aantal bevers in Nederland neemt de laatste jaren flink toe. Naar schatting zijn er nu zo'n 1500. Met name de provincies Limburg en Brabant ondervinden last en schade van het beschermde knaagdier. De bever kan zo enorm groeien, omdat het dier beschermd is en geen natuurlijke vijanden heeft. Alleen de wolf zou een vijand voor de bever kunnen zijn. Loes Penning de Vries is zeker niet alleen negatief over het dier: 'Het is wel een indrukwekkend beest hoor, ik heb er enorm respect voor.'