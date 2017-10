Stichting brengt al 12,5 jaar wensen van kinderen in vervulling

Foto: Chrisje Staal

NIJMEGEN - Stichting Kinderdroomwens in Nijmegen bestaat deze donderdag precies 12,5 jaar. 'Voor ons is bijna elke dag een nieuw hoogtepunt. Iedere vervulling van een wens of het organiseren van een activiteit is weer iets nieuws en moois. En dat kunnen we aan de kinderen en jongeren geven', zegt oprichter Monique Hogenboom.

De stichting zet zich in voor kinderen tussen de zes en achttien jaar die een trauma hebben opgelopen. Daarbij kan worden gedacht aan het overlijden van een broertje of zusje, of dat er sprake is van mishandeling of misbruik. Blije gezichtjes Hogenboom heeft wel een idee hoe de stichting de 25 jaar kan volmaken. 'De komende 12,5 jaar willen we verder gaan met wat we nu doen. We willen heel veel blije gezichtjes zien en heel veel jongeren ondersteunen met coaching. En heel veel gezinnetjes samen in verbinding brengen, waardoor ze weer ruimte en kansen zien voor de toekomst', legt ze uit. De diverse activiteiten vanuit de stichting Kinderdroomwens slaan ook echt aan. 'De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Bij de jongvolwassenen merken we dat ze zich weer durven te verbinden met elkaar. Ze merken dan ook dat ze er niet alleen voorstaan.' Hoewel de stichting deze donderdag jubileert, wordt er pas over een maand feestgevierd.