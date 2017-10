Koos Alberts koopt penthouse in centrum Harderwijk

HARDERWIJK - Volkszanger Koos Alberts en zijn vrouw Joke hebben een penthouse gekocht in het centrum van Harderwijk. Dat meldt de website bekendeburen.nl.

Alberts en zijn vrouw verkochten onlangs hun bungalow in Harderwijk. Die was met name voor Joke, die al over de zeventig is, te groot om te kunnen onderhouden.

Volgens de site is de koopprijs van het penthouse van 120 vierkante meter 330.000 euro; 5000 euro boven de vraagprijs. Koos zou de woning uit eigen middelen hebben betaald.

Het penthouse bestaat uit drie kamers, waaronder twee slaapkamers. De badkamer heeft een whirlpoolbad. Ook is er een luxe open keuken met alle benodigde inbouwapparatuur en een royaal dakterras.

Daarnaast is er een eigen parkeerplaats in het souterrain van het appartementencomplex.