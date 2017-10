Deel Nijmegen getroffen door waterstoring

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In Nijmegen is een waterlekkage aan de Pastoor van Blitterwijckstraat ontstaan. Huishoudens aan diverse straten hebben door de storing geen of minder water.

Volgens waterstoring.nl zijn naast de Pastoor van Blitterwijckstraat, de Pastoor van Nevestraat, de Pastoor van Soevershemstraat, de Pastoor Schelstraeteweg en de Heyendaalseweg getroffen. Volgens Vitens is er een monteur onderweg, de verwachte eindtijd is 20.00 uur.