Ruim 100 nieuwe woningen in Wageningen

WAGENINGEN - B&W van Wageningen verleent in principe medewerking aan de bouw van 118 woningen aan de Churchillweg en Spelstraat in Wageningen. De woningen variëren van woonstudio's tot driekamerappartementen.

Wethouder Han ter Maat stelt dat er allerlei groepen moeten komen wonen: van senioren tot starters en studenten. Bovendien kon de Churchillweg een opknapbeurt gebruiken, aldus de wethouder.

Gekeken wordt nog naar de oppervlaktes van de driekamerappartementen, die voor senioren bestemd zijn. Zij hebben vaak hulp of zorg aan huis nodig en daarvoor is ruimte nodig.

De plannen worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die het college adviseert. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2018 ter inzage gelegd. De gemeenteraad beslist dan in het najaar van 2018 over het bestemmingsplan.