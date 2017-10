Voorstelling over het leven van Helene Kröller Müller

Helene kruller muller uit met esther

ARNHEM - Julika Marijn heeft al diverse voorstellingen van power vrouwen op haar naam staan en ditmaal duikt ze op speelse en brutale wijze in het leven van Helene Kröller Müller. Julika kreeg toegang tot de ruim 3000 brieven van Helene die gericht waren aan haar zielsverwant Sam van Deventer. "Uit verdriet geboren", laat het levensverhaal zien van Helene tussen liefde en kunst. Zondag 15 oktober is deze voorstelling voor het eerst te zien in het Kröller Müllermuseum

