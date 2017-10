Rolling Stones Fanclub

ARNHEM - Robin Scherrenburg is initiatiefnemer en oprichter van de Rolling Stones fanclub Forty Licks en die bestiert hij met hart en ziel. Op het laatste moment is hij nog druk om de puntjes op de i te zetten voordat de Stones zondag 15 oktober in het Gelredome te zien zijn. Ook zijn vrouw viel gelijk voor de charmes van Mick Jagger. Trots laat Robin een foto zien waarop zijn vrouw bijna de hand van Mick Jagger weet te pakken.

