Zin in een leuk uitje dit weekend? Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Het wordt prachtig weer dit weekend. Genoeg reden om er dus lekker op uit te gaan.

Sprookjesfestival

Arnhem verandert vanaf zaterdag weer in een sprookjeswereld tijdens de 10e editie van het Sprookjesfestival. Negen dagen lang kun je verschillende dans, theater en muziekvoorstellingen zien. Voor het eerst zijn er ook voorstellingen voor ouderen.

Weekend vol archeologie

Dit hele weekend kun je ook in de wondere wereld van de archeologie stappen tijdens de Nationale Archeologiedagen. Door de hele provincie zijn er zaterdag en zondag verschillende activiteiten te bezoeken. Zo kun je workshops volgens bij Museum Kasteel Wijchen en in het Flipje en Streekmuseum in Tiel.

Aziatisch genieten

In Harderwijk kan je je zaterdag en zondag laten verrassen door de rustieke Aziatische sfeer tijdens de Pasar Malam. Twee dagen lang kun je tijdens de oriëntaalse jaarmarkt genieten voortreffelijk exotisch eten, swingende muziek en indrukwekkende dansshows.

Hout, hout en nog eens hout

Ben je nu helemaal gek van hout ga dan zondag naar Zutphen. In de Hanzehal wordt een kijk- en doedag gehouden voor liefhebbers van ambachtelijke houtbewerking. En de entree die is gratis.

Blije Markt

Liefhebbers van pure producten en van puur en eerlijk eten en drinken kunnen zondag naar de Blije Markt in Braamt. Naast biologische- en streekproducten zijn er lezingen, workshops en andere leuke activiteiten.