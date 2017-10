Winkeliers grensstreek bang voor omzetverlies door hogere btw

GROESBEEK - Helemaal als een verrassing kwam het plan van het nieuwe kabinet niet, maar toch zijn ze teleurgesteld. De winkeliers in de grensstreek met Duitsland zijn bang dat mensen nog vaker naar de buren gaan voor hun boodschappen als het lage btw-tarief verhoogd wordt van 6 naar 9 procent.

'Dat gaan mensen merken aan de prijzen', vertelt winkelier Hans Nelissen. Hij is eigenaar van de Buurtmarkt Breedeweg in Groesbeek. 'Er komen hier veel ouderen. Voor hen maakt zo'n prijsverschil veel uit. En er zullen dadelijk nog meer mensen naar Duitsland gaan. Geen goede zaak', vindt hij. 'Ik hoop dat het nog teruggedraaid wordt.'

Prijzen omhoog

Ook Hemmy van Haaren, die een groente- en fruitwinkel runt in Groesbeek is boos. 'Dit maakt het met name voor de supermarkten en drogisterijen nog moeilijker om te concurreren met de Duitse winkels. Want de prijzen moeten dan toch omhoog.'

Ook supermarkten in de grensstreek maken zich veel zorgen volgens directeur Marc Jansen van CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten. 'Mensen kopen als ze eenmaal in Duitsland zijn niet alleen maar de producten die duidelijk goedkoper zijn. Dan nemen ze ook meteen andere dingen mee die ze niet meer in eigen land halen.'