De Volkssturm, Hitlers laatste hoop in bange dagen

BERLIN - Wat de SS en de Wehrmacht niet lukt, moeten jonge jongens en oude mannen wel bewerkstelligen: het verloop van de oorlog ombuigen in het voordeel van het Derde Rijk. Bij decreet van de Führer zelf wordt op 18 oktober 1944 de Volkssturm officieel opgericht, maar het bestaat al langer. Een volksmilitie van mannen tussen de 16 en 60 die niet voor de reguliere Wehrmacht zijn opgeroepen vanwege hun lichamelijke gesteldheid, hun leeftijd of omdat ze werk doen dat voor het Reich nog belangrijker is. Op het hoogtepunt bestaat het leger uit 450-duizend jongens en oude mannen.

Bekijk een item uit het Duitse bioscoopjournaal over de Volkssturm:

De grote man achter en binnen de Volkssturm is Hitlers rechterhand Martin Bormann, elke benoeming van een leidinggevende moet door hem persoonlijk worden bekrachtigd. Maar de Volksturm is een leeuw zonder tanden, een leger zonder uniform en militaire scholing dat moet vechten met buitgemaakte wapens van Tsjechische, Belgische en Franse makelij. De enige training die ze krijgen is een scholing in de geest van Hitler: ze leren waarom ze hun vijanden moeten haten.

Volkssturm en de slag om Arnhem

Bij de planning van operatie Market Garden gaan de geallieerden er vanuit dat de stad verdedigd wordt door 'jonge jongens en oude mannen'. Waarschuwingen van het verzet dat er in en rond Arnhem sterke Duitse eenheden liggen worden genegeerd. De oude mannen en jonge jongens blijken een SS opleidingsbataljon en tot overmaat van ramp liggen er ook nog complete Duitse tankdivisies. Toch hebben in en rond Arnhem ook piepjonge soldaten gevochten. Bij de aanleg van park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen is vier jaar geleden het stoffelijk overschot gevonden van een Duitse soldaat.

Bekijk het verhaal over de vondst van het lichaam van de jonge Duitse soldaat: