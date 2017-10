Gelderse erepenning voor Johan Willemstein

NIJMEGEN - Johan Willemstein, oud-marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse, heeft deze donderdag de Gelderse erepenning ontvangen. Hij kreeg die uit handen van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Willemstein zette zich 36 jaar in voor de Vierdaagse. Dat deed hij als marsleider en voorzitter. De erepenning wordt eens in de vijf of zes jaar uitgereikt. In de speech roemde de commissaris Willemstein voor zijn herkenbare zorgvuldigheid, samenwerking en grote klantvriendelijkheid.

De erepenning wordt uitgereikt aan mensen die bijdragen aan werk dat een provinciale of ten minste breed regionale uitstraling heeft.