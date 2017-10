Stop voor de witte stok! Altijd.....

PUTTEN - Eén op de drie blinden en slechtzienden voelt zich onveilig bij het oversteken van een weg. Dat blijkt uit onderzoek. Bij driekwart van de blinden en slechtzienden werd het afgelopen jaar de witte taststok over het hoofd gezien bij het oversteken.

Tweederde van de ondervraagden kwam hierdoor in een vervelende of gevaarlijke situatie terecht. Zo reden voertuigen rakelings langs, werd de stok uit handen gereden en de stokgebruiker uitgescholden door andere verkeersdeelnemers. Het is wettelijk verplicht om te stoppen voor iemand met een opgeheven witte stok die aangeeft dat hij wil oversteken.

Gerdi Verbeet steekt over

Bartiméus, de Oogvereniging, KNGF Geleidehonden, de Robert Coppes Stichting en Visio slaan de handen ineen. Zij starten vandaag de bewustwordingscampagne Stop voor de Witte Stok.

Passanten kunnen in onder andere Putten, Nijmegen, Leiden en Groningen onder begeleiding geblinddoekt en met een witte stok oversteken. Zo ervaren zij zelf hoe het is om afhankelijk te zijn van het gehoor en andere verkeersdeelnemers. Bekende Nederlanders doen de aftrap voor de campagne. Zo steekt oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet mét stok over in Putten. Burgemeester Hubert Bruls doet datzelfde in Nijmegen.