Meegluren met politieagenten, Gelderse teams hele dag te volgen via Facebook

ZEVENAAR - Wat doet de politie op een gemiddelde vrijdagmiddag en -avond? Vandaag kan iedereen dat via Facebook ontdekken. Van 14.00 tot 23.00 uur houden alle teams in Gelderland live bij wat ze doen. En dat is speciaal volgens de politie. Zoveel agenten tegelijk hebben dat nog nooit gedaan.

De actie valt niet toevallig in de Week van de Veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans overvallen en inbraken toe. Woordvoerder Simen Klok van de politie: Tijdens de te volgen diensten op vrijdag wil de politie hier aandacht aan besteden. Zo hopen ze inwoners en ondernemers beter voor te bereiden op de donkere dagen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl