Wordt er nog een beetje plat gepraot in de Achterhoek?

Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Hoe zit het met de streektaal? Spreken bijvoorbeeld de Achterhoekers nog wel een beetje plat?

Die vraag hadden de StraatKonijnen van Omroep Gelderland. Zij gingen in de Achterhoek de straat op om de Achterhoekers hun streektaal te laten spreken. Ook gingen ze langs bij de bekende weerman Gerrit Vossers. Hij ging vier jaar geleden viraal met een weerbericht waarbij twee van zijn favoriete tractors voorbij kwamen rijden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Meerdere keren per week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.