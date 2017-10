Auto belandt in sloot na botsing op A73

BEUNINGEN - Op de A73 bij Beuningen is donderdagmiddag een auto van de weg geraakt na een botsing met een busje. De wagen kwam in een sloot tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Nijmegen. Het busje kantelde na de aanrijding. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat zijn er geen gewonden gevallen.

Vanwege het ongeval was een rijstrook afgesloten. Dat resulteerde in een file tussen Wijchen en Beuningen. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet bekend.