Trio crasht in Duitsland na achtervolging vanuit Arnhem

ARNHEM - Drie mannen zijn woensdagavond laat bij het Duitse Rees gecrasht na een achtervolging door de Nederlandse en Duitse politie. De drie sloegen op de vlucht toen de politie in Arnhem ze wilden controleren.

Agenten zagen de 18-jarige man uit Spijkenisse, de 22-jarige Groninger en de 26-jarige man uit Nieuwegein rond 23.15 uur rijden.

Omdat uit informatie bleek dat de eigenaar van de auto bekend was in verband met diefstallen, wilden de agenten hen controleren. De bestuurder gaf echter vol gas. Daarop werd de achtervolging ingezet.

Vuurwapen

De rit ging via de A12 via Zevenaar de grens over Duitsland in. Bij de afrit naar Rees crashte de auto en konden de inzittenden worden aangehouden. De drie bleken ongedeerd.

In hun auto lag een vuurwapen en spullen die bij een inbraak waren buitgemaakt. Het trio zit in Duitsland vast voor onderzoek.