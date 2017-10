Werk aan Nijkerkerbrug stilgelegd vanwege asbest

NIJKERK - Rijkswaterstaat heeft renovatiewerkzaamheden aan de Nijkerkerbrug bij Nijkerk stilgelegd vanwege asbest.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat een bepaald type straalgrit, dat gebruikt wordt voor het schoonstralen van harde oppervlakken, asbestdeeltjes kan bevatten. Het gebruik van asbest is verboden in Nederland.

Bij de Nijkerkerbrug zijn ook daadwerkelijk asbestdeeltjes aangetroffen in het gebruikte grit. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat na hoe het asbest in het grit is gekomen.

Rijkswaterstaat bekijkt of medewerkers in aanraking zijn gekomen met asbestdeeltjes en bij welke projecten het probleem met dit type straalgrit speelt. Die projecten worden stilgelegd. Behalve de Nijkerkerbrug zijn dat reparatiewerkzaamheden aan brughoofden bij Kornwerderzand in Friesland. Rijkswaterstaat verwacht dat meer projecten volgen.