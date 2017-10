Sonarboten ingezet bij zoekactie naar matroos

EEFDE - Op het Twentekanaal tussen Eefde en Lochem wordt met sonarboten gezocht naar een matroos die overboord zou zijn geslagen.

De schipper meldde woensdag rond 17.15 uur dat hij een matroos aan boord miste. Hij was onderweg naar Delden. De matroos zou tussen de sluizen bij Eefde en Goor vermist zijn geraakt.

Onder meer Rijkswaterstaat en eenheden van brandweer en politie hebben tot het donker vergeefs op en langs het water gezocht.

Donderdag is de zoekactie hervat. Vanaf de sluizen in Eefde varen sonarboten over een traject van ongeveer 14 kilometer tot aan Lochem. De identiteit van de vermiste matroos is bekend.