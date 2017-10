NEC voorlopig zonder verdediger Golla

NIJMEGEN - NEC zal het voorlopig zonder Wojciech Golla moeten stellen.

De Poolse verdediger heeft schade opgelopen aan de buitenkant van de rechterknie. Golla was al een twijfelgeval in de aanloop naar Fortuna Sittard-uit, maar hij verscheen toch aan de aftrap. Tijdens de wedstrijd kreeg hij last, maar hij maakte de negentig minuten vol.

Hoe lang Golla uit de roulatie is, valt nog niet te zeggen. Hij krijgt een apart revalidatieprogramma. De Pool was de laatste weken goed op dreef. Hij scoorde tweemaal in de laatste drie wedstrijden. Met Robin Buwalda en Frank Sturing heeft NEC twee potentiële vervangers in huis.