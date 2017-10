Daklozen krijgen bonnen in plaats van centen

EDE - Het staat veel mensen tegen, geld geven aan daklozen. Ze willen best wel helpen, maar zijn bang dat er van het kleingeld drugs, drank of sigaretten worden gekocht. Straatpastor Max Paans uit Ede bedacht een bonnensysteem waarbij de daklozen toch een extraatje kunnen krijgen. Het begint vandaag.

Straatpastor Max Paans kwam op het idee door het zogenoemde 'Food Stamp' uit Amerika, een soort coupon waar mensen met een laag of geen inkomen eten kunnen kopen. Hij wilde kijken hoe hij dit ook in kon zetten in zijn woonplaats Ede en bedacht de kaart 'Heppie wat' (omdat daklozen je dat vaak vragen). Een kaart staat voor 1,5 euro waarvan eten kan worden gekocht bij onder andere de Turkse bakker, de visboer en de snackbar.

Geen sigaretten

Een vaste groep daklozen krijgen 10 kaarten per maand en kunnen zich nu ook een extraatje veroorloven. Voorheen was het ook mogelijk om bij een kiosk sigaretten te kopen, maar dat hebben ze afgeschaft. Het bleek dat alle bonnen op gingen aan tabak en dat was niet de bedoeling. Paans is ervaringsdeskundige en leefde zelf ooit als dakloze op straat. Nu heeft hij een gezin.

Zie ook: Ex-dakloze Max weet hoe een eenzame kerst voelt