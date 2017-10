Warmlopen voor procedures tegen Lelystad Airport

Arno Berghorst en Dirk Jan Beumer van Oener Belang schrokken enorm toen ze op een van de informatiebijeenkomsten de geluidskaart zagen. 'Ze komen straks op 1800 meter over de kerktoren en gaan dan stijgen. Wat levert het ons op? Meer lawaai; je kunt de letters op het vliegtuig lezen.' Reageert Berghorst. 'We zijn de pineut', zegt Beumer als hij het geluidskaartje laat zien.

Onrust niet weg na informatieavonden

De vliegroute van Lelystad Airport is dwars over het dorp getekend. Op een kaart staat een blauwe stip. Precies boven Oene mogen de vliegtuigen stijgen van een minimale hoogte van 1800 naar 2700 meter. 'We kregen op 18 september het plaatje te zien. Er komt 65 decibel meer geluid. Precies boven de woonkern Oene, zegt Beumer.

(de tekst loopt door onder de foto):

Beumer en Berghorst (R). Foto: Omroep Gelderland

'We wonen in een hartstikke rustig dorp, dat is wel wat anders dan een drukke stad. Ik hoor normaal de vogels fluiten en straks komt er een hele grote vogel over. De rust ben je kwijt', vult Berghorst aan.

Oener Belang stuurde al een brief naar staatssecretaris Sharon Dijksma die verantwoordelijk is voor het dossier. Daarin schrijft de vereniging dat ze dwars voor de plannen wil gaan liggen. De informatieavonden die in september werden gehouden, hebben de onrust niet weggenomen. 'Integendeel, we zijn er juist een stuk sceptischer tegenover gaan staan', vertelt Berghorst.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Fake participatie

Wethouder Arjen Lagerweij van de gemeente Voorst herkent de geluiden. 'Dit is een soort fake participatie. Mensen worden gehoord en hebben het gevoel dat er niets mee wordt gedaan. Dat geldt ook voor gemeenten', vertelt hij in zijn kantoor.'

(de tekst loopt door onder de foto):

Wethouder Arjen Lagerweij. Foto: Omroep Gelderland

De vliegroutes lopen ook over zijn gemeente. Het dorp Oene valt buiten de gemeentegrens, maar de wethouder heeft wel te maken met geluidsoverlast voor burgers en vliegveld Teuge dat gevestigd is in Voorst.

Het vliegveld wordt in haar voortbestaan bedreigd. De wethouder is niet gelukkig met de communicatie vanuit het ministerie. 'Tien jaar zijn ze bezig en in drie maanden wordt het er nu doorheen gejast zonder dat er overleg is met betrokken gemeentes, daar word je heel zuur van.'

Gevaar voor democratie en verkiezingen

Vorige week waren nog diverse informatieavonden die de onrust onder bewoners niet wegnamen, maar vaak versterkten. Volgens hoogleraar milieu en beleid Pieter Leroy is dat ook logisch, want bij die informatieavonden ging van alles mis. 'Ik heb het idee dat het heel slecht voorbereid is', vertelt hij op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

(de tekst loopt door onder de foto):

Pieter Leroy. Foto: Omroep Gelderland

Leroy heeft jarenlang advies gegeven hoe je burgers betrekt bij dit soort beslissingen. 'Dat mensen gefrustreerd raken is heel begrijpelijk. Als je voortdurend mensen het gevoel geeft dat alle besluiten al genomen zijn, ofwel dat je zelf niet helemaal weet wat vaststaat en wat niet vaststaat.'

Volgens de hoogleraar is het logisch dat een gezagsgetrouw landsdeel als de Veluwe in opstand komt. 'Niets is zo dodelijk voor de democratie als een slecht verlopen participatie. Ik ben bang dat dit hier aan de hand is. Het is geen brave regio, maar een gezagsgetrouwe regio. Die voelt zich nu gefrustreerd en enigszins bedrogen.'

Staatssecretaris Dijksma erkende eerder tegenover de Tweede Kamer dat de informatieavonden slecht zijn verlopen. Zij beloofde burgers er beter bij te betrekken. 'Ik ga vertegenwoordigers van burgers uitnodigen om aan tafel te komen zitten voor het definitieve besluit valt, dus dat is een extra inspraakmoment', laat ze na het debat weten.

Juridische strijd

Inmiddels is ook een consultatieronde gestart via internet waar inwoners tot 2 november hun mening over de routes kwijt kunnen. Het ministerie wil graag weten of burgers betere plannen hebben, zodat de huidige plannen kunnen worden aangepast.

Ondertussen worden ook de juridische messen geslepen. Verschillende partijen bereiden rechtszaken voor tegen de uitbreiding en de lage routes die gevlogen gaan worden. De gemeente Voorst steunt de rechtszaak die luchthaven Teuge dreigt aan te spannen. 'Zolang er nog geen duidelijkheid is dat het proces zorgvuldig is doorlopen houden wij die optie op tafel', zegt wethouder Lagerweij.

(de tekst loopt door onder de foto):

Oener Belang. Foto: Omroep Gelderland

Ook Oene maakt zich op voor een juridische strijd. 'We willen blijven praten met het ministerie, maar we gaan onze leden maandagavond vragen of we ons mogen aansluiten bij de rechtszaak die wordt voorbereid door actiegroep Hoog Overijssel', zegt Berghorst van Oener Belang. 'Het kost een groot deel van ons budget, maar het is noodzakelijk willen we de routes veranderen of hoger krijgen.'