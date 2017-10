Voor de 69e keer naar de Rolling Stones en nog steeds kippenvel

ARNHEM - The Rolling Stones spelen zondag in GelreDome. Voor Kees Krechting uit Wageningen wordt het de 69e keer dat hij de rockband ziet. Maar hij krijgt nog steeds kippenvel.

Martien Roelofs zag de megaband 'pas' 56 keer. 'Ik ben ook wat jonger', zegt de 55-jarige Huissenaar tegen Rob Kleijs op Radio Gelderland. Krechting is inmiddels 70 jaar.

'Beatles beetje zijig'

'Ik ben opgegroeid met de Stones', vertelt de Wageninger. 'Toen hun eerste single uitkwam was ik 16. Thuis stond vaak Radio Luxemburg op. Daar hoorde ik de Rolling Stones. Dat was het. Ietsje ruiger dan het andere. Ik vond The Beatles een beetje zijig.' 'De Stones zijn veel ruiger, mannelijker', vult Roelofs aan.

Het is wel moeilijk om aan kaarten te komen. De prijzen zijn daardoor hoger. 'Tribunekaarten 210, 230 euro, veldkaarten 190 euro. Vroeger ging je de avond tevoren naar het postkantoor. We zijn er wel eens een nacht geweest bij 4, 5 graden vorst. Kwam er iemand met knakworsten en soep', blikt Roelofs terug.

'Niet op vakantie, maar naar de Stones'

Krechting kijkt niet naar het geld. 'Bij een hobby moet je nooit over een prijs praten. Dat hoort erbij. Ik ga niet op vakantie. Ik ga naar zes concerten. Je komt op de meest onverwachte plekken. Thuis vinden ze het geweldig, ben ik even weg', lacht hij. 'Het is een goede hobby voor mij.'

Hij verhaalt van een van zijn mooiste herinneringen: 'Ik ging naar Zürich. Zat met andere Stonesgekken op een plein bij het stadion braadworst te eten en bier te drinken, begonnen de Stones te soundchecken. Vond ik het mooiste moment van de dag.'

Plectrum van Keith Richards

Kees Krechting heeft nog een mooie anekdote: 'Het was bij een clubconcert in Stockholm. Keith Richards speelde Happy. Wij stonden vooraan. Aan het eind van het nummer ging hij op zijn knieën en gaf mij zijn plectrum. Dat kun je wel door de grond gaan van plezier.' Een andere keer gooide Charlie Watts een drumstok naar hem toe, maar iemand anders ving hem. 'Een maand later kwam hij me hem toen zelf brengen.'

Zoals elke keer wordt weer de vraag gesteld of het de laatste keer is dat de Stones touren. Drummer Charlie Watts is 76 jaar, zanger Mick Jagger 74 en de gitaristen Keith Richards 73 en Ron Wood 70 jaar.

'In 1992 was het al: wanneer stoppen ze, relativeert Krechting. 'Mick Jagger zegt: het stopt vanzelf een keer. En als je hem ziet springen op het podium, het is onvoorstelbaar.'

'Volgend jaar optredens in Groot-Brittannië'

Roelofs heeft een nieuwtje: 'Volgend jaar geven ze negentien concerten in Groot-Brittannië. Dan ben ik al zenuwachtig. Kan ik het lichamelijk en financieel aan. Het wordt steeds duurder. Maar als ze stoppen zal het een flinke klap zijn.'