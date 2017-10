Mooie herinneringen aan RKC bij NEC-trainer Bogers

NIJMEGEN - NEC-trainer Adrie Bogers brak door in het betaald voetbal bij de tegenstander van vrijdagavond, RKC Waalwijk.

'Het was het eerste jaar van RKC in het betaald voetbal. Het stadion stond toen bekend als de fietsenstalling, want het was echt amateuristisch. Maar we hadden best wel een aardige selectie en haalden meteen behoorlijk wat successen met play-offs en we werden kampioen.'

'We haalden overal spelers vandaan die wilden bewijzen dat ze het bij hun vorige club ten onrechte niet hadden gered. En in de eredivisie ging dat ook goed. Het is een kleine club, maar er was toch veel mogelijk.'

Leen Looijen

Een echte NEC'er was indertijd trainer. 'Leen Looijen is twee jaar mijn trainer geweest. Hij was heel fanatiek en had oog voor de ontwikkeling van spelers. Als 18-jarige wilde ik graag op mijn vrije dag toch trainen en dan kwam Leen over uit Nijmegen om die training te leiden. Hartstikke leuk die herinneringen, maar nu telt er maar één ding: winnen.'

Ferdi Kadioglu is terug van Oranje onder 19. 'Hij heeft de lijn van hier doorgetrokken en was daar onderscheidend met doelpunten en assists. Daar zijn wij heel blij mee. Met name thuis willen we het publiek ook wat bieden en dat is laatst tegen MVV prima gelukt. Dat proberen we nu ook weer op de mat te leggen.'