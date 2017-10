Verdachte in zaak-Anne Faber blijft langer vastzitten

ARNHEM - Michael P. uit Zeewolde blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. De 27-jarige P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. De 25-jarige vrouw uit Arnhem is sinds 29 september vermist.

De 25-jarige Anne - die opgroeide in Arnhem en in Nijmegen studeerde - vertrok 29 september vanuit haar woonplaats Utrecht met haar fiets. Ze verzond nog WhatsApp-berichten naar haar vriend, maar daarna is niets meer van haar vernomen.

Vorige week werden bij Huis ter Heide kleding, een fiets en een tas gevonden. Een gevonden jas is zeker van Anne. De politie vermoedt dat de andere spullen ook van haar waren.

Psychiatrische kliniek

Na onderzoeksinformatie pakte de politie maandag P. op. De 27-jarige man zat in de psychiatrische Altrecht Aventurijn-kliniek in Den Dolder. Hij verkrachtte in 2010 twee meisjes in Nijkerk. In hoger beroep legde het gerechtshof in Arnhem hem daarvoor een celstraf van 11 jaar op.

Eerder deze donderdag maakte de politie bekend één specifieke plek in Zeewolde te onderzoeken. Ze vermoedt dat in de omgeving van het Nulderpad het lichaam van Anne ligt. In verband met het onderzoek zijn andere zoekacties stilgelegd.

