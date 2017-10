Verbazing bij bergers: helemaal geen forse stijging ongelukken

Een ongeluk op de A73 bij Malden vorige maand. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het was een alarmerend bericht van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) donderdagochtend: het aantal verkeersongelukken rond Arnhem en Nijmegen is in vier jaar tijd verdubbeld. Maar de bergers herkennen zich niet in deze cijfers.

'Ik zie amper een stijging', zegt Rob van Amerongen van Van Amerongen Berging in Arnhem, hét bergingsbedrijf in de regio Arnhem. 'Misschien 3 procent.' Houterman Autosleepdienst in Wijchen ziet zelfs helemaal geen stijging. Van Amerongen ziet wel meer meldingen, onder meer via de app Flitsmeister. Maar meer meldingen betekent niet meteen dat er meer ongelukken zijn. Een ongeluk kan ook door drie verschillende mensen worden doorgegeven. Van Amerongen vermoedt dat de SIMN ook pechgevallen in de cijfers heeft meegenomen. Stichting Incident Management Nederland is een samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders. De SIMN is sinds 1999 verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op snelwegen en op circa 3000 kilometer provinciale en gemeentelijke wegen. Cijfers worden vergeleken SIMN-secretaris Ivo Wildenberg bestrijdt dat. 'Het zijn echt alleen ongevallen.' Dat bergers zich niet in de cijfers herkennen, verbaast hem. 'Wij verstrekken de opdracht aan de berger en de berger meldt het terug als hij geweest is.' Wildenberg gaat de cijfers van de SIMN naast die van de bergers leggen. 'Maar vooralsnog heb ik geen enkele reden om te twijfelen aan onze cijfers. We houden de cijfers al jarenlang bij en zetten die op onze site. Op de A73 bijvoorbeeld zie je al jaren een stijging.' Zie ook: Aantal verkeersongelukken rond Arnhem en Nijmegen verdubbeld Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl