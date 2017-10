De branden in Epe: van angst naar opluchting

EPE - Met de aanhouding van twee mannen komt er mogelijk een einde aan de branden die de afgelopen week Epe in haar greep houden. Het tweetal wordt verdacht van brandstichting. Maar hoe zit het ook alweer? Een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen.

Het verhaal begint in de nacht van 3 op 4 oktober. Een houthok aan de Leeuwerikweg vat vlam. De eigenaar van het hok blust de brand met een tuinslang en weet zo erger te voorkomen. De oorzaak van die brand is nog niet duidelijk, maar het lijkt een eenmalige gebeurtenis te zijn.

Enkele dagen later is het echter weer raak. Deze keer staat een schuur aan de Smitskamp in lichterlaaie. Ook hierbij raakt niemand gewond, maar de omwonenden moeten wel geëvacueerd worden.

Enorme schade

De grote klapper is in de nacht van maandag op dinsdag. Daar begint een brand bij een carport aan de Klimtuin, waarna ook twee voertuigen en vier woningen vlam vatten. Er raakte niemand gewond, maar de schade is enorm.

(tekst gaat verder onder de foto)

Foto: News United

Voor het eerst bestaat er een vermoeden van brandstichting. Ook omdat de Smitskamp en de Klimtuin maar een paar straten bij elkaar vandaan liggen. Bewoner Ben Jacobs kan het de ochtend na de brand nog nauwelijks bevatten: 'Mijn vrouw en ik zijn 50 jaar getrouwd. Er is een groot feest georganiseerd, maar dat kan nu niet doorgaan. Het lief is veranderd in leed.'

Bekijk de reportage: (tekst gaat verder onder de video)

Branden mogelijk aangestoken

Een dag later is het de beurt aan een leegstaande hooischuur aan de Schotweg. Bij aankomst staat de schuur al in lichterlaaie. Daarom wordt besloten het gebouw gecontroleerd te laten afbranden.

De politie houdt er rekening mee dat de branden zijn aangestoken. Ze geeft wel aan dat het nog 'voorbarig is om een verband tussen de branden te leggen'. Buurtbewoners zijn helemaal van slag. Eén buurtbewoonster durft zelfs niet meer thuis te slapen. 'Ze gaat mee naar Apeldoorn', reageert haar vriend de ochtend na de brand.

Bekijk de reportage: (tekst gaat verder onder de video)

Extra politietoezicht

Burgemeester Hans van der Hoeve neemt hierop maatregelen: 'De komende tijd wordt er door de politie extra toezicht gehouden in het gebied.' Ook gaat hij zelf de wijk in. 'Inwoners hebben vragen en zijn bezorgd. Dat begrijp ik heel goed en ik deel hun zorgen.'

De extra toezicht ten spijt is het in de nacht van woensdag op donderdag voor de zesde keer in korte tijd raak. Een chalet bij campingpark De Koekamp brandt af.

(tekst gaat verder onder de foto)

Verdachten aangehouden

Foto: News United / Stefan Verkerk

Niet veel later worden er twee verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 18 zonder vaste woonplaats en een 34-jarige Epenaar. Hoe het tweetal in beeld is gekomen, wil de politie niet zeggen.

Burgemeester Van der Hoeve: 'De inwoners hebben veel schrik gekregen van de branden. Iedere nacht moest de brandweer uitrukken met toeters en bellen door het dorp. Dat geeft een hoop onrust en angst: rijden ze door of is het bij mij? Ik hoop dat daar nu een einde aan komt.'

