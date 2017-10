Meer liters uit bierbrouwerij in Winterswijk

ULFT - De speciaalbieren van Bierbrouwerij Wentersch zijn volgens de brouwers uit de schappen gevlogen. Na een succesvolle beginfase gaat de brouwerij de capaciteit flink uitbreiden met drie grote brouwketels.

'De bieren kunnen we kwijt, de mensen willen het hebben, dus we gaan drie nieuwe tanks aanschaffen', legt mede-eigenaar en brouwer Michiel van der Vaart uit. Met behulp van obligaties wil de brouwerij drie grote tanks van 2000 liter aanschaffen, waarmee de brouwcapaciteit groeit tot 120.000 liter per jaar. Om de investering te bekostigen, geeft Wentersch een aantal obligaties uit, waarvan het dividend in bier wordt uitgekeerd. 'Goudblond, met een mooie schuimkraag', aldus Van der Vaart.



De omgeving is volgens hem fan van bieren als de Achterhoek Pale Ale, de Druuf en de Piet (Mondriaan red.). 'Mensen vinden het heel leuk dat Winterswijk op de kaart wordt gezet', aldus de brouwer. Het college van Winterswijk was een week na de opening samen met de collega's uit Aalten te gast. 'Die hebben hier in het proeflokaal twee uur zitten vergaderen', zegt Van der Vaart. 'Dat is een mooi compliment.'