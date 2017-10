Stadsakkers Apeldoorn laat mensen opbloeien

APELDOORN - Op de StadsAkkers in Apeldoorn steken mensen met uiteenlopende achtergronden de handen uit de mouwen, ook jongeren. Tientallen mensen met groene vingers en vooral mensen die minder makkelijk aan een baan komen vinden er onbetaald werk en vooral een fijne dagbesteding.

In het voorjaar van 2013 startte de Stichting StadsAkkers op een stuk grond van ongeveer twee voetbalvelden groot, 4,5 hectare, bij een boerderijtje in Zuidbroek met bijbehorende boomgaard. Het idee: een onderneming die geen winst maakt als het om geld gaat, maar wel winst oplevert voor vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen die gebruikmaken van een zorginstelling.

De initiatiefnemers willen vanuit hun verschillende achtergronden en netwerken creatieve verbindingen maken tussen mensen die wat voor elkaar willen betekenen. Van hulpverlening tot bankwereld en van politiek tot bedrijfsleven.

Zinnen verzetten en hoofd leegmaken met tuinieren

Er werken het hele jaar door ongeveer 80 vrijwilligers bij StadsAkkers. Deze groep vrijwilligers wordt aangestuurd door maatjes. Als vrijwilliger moet je een dagdeel afspreken, zodat de organisatie weet waar die aan toe zijn.

Als je start als vrijwilliger word je ingezet op de klussen die er zijn, daarna kan je toewerken naar de dingen die je leuk vindt om te doen. Ze zijn het hele jaar in de weer, want ook in de winter zijn er nog veel dingen te doen, zoals wilgen knotten, spruiten en onderhoud.

'Je ziet de mensen door de structuur van een zinvolle bezigheid opbloeien', aldus een gepensioneerd huisarts die zich ook inzet op de StadsAkkers. Dianne, een van de deelnemers, beaamt: 'Ik ben weer de Dianne die ik was.'

De medewerkers worden aangestuurd door een klein team. Naast het verbouwen van groente en fruit hebben ze plannen om in de toekomst workshops over koken en het inmaken van groente en fruit te organiseren. Dit gebeurt nu al af en toe en zij willen dit iets verder uitbouwen. Daarnaast komen er af en toe scholen en groepen langs voor educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld groente samen uit de grond halen en er mee koken.

Extra Maatjes gezocht

StadsAkkers wil graag meer vrijwilligers, want hoe meer handjes hoe beter. Of je nou langdurig werkloos bent, psychische of lichamelijke klachten hebt, met pensioen bent of gewoon lekker in de moestuin aan de slag wil gaan, iedereen is welkom.

Alle hulp wordt gewaardeerd. Of je er nou drie uur of drie kwartier over doet. Je hoeft dus ook geen verstand te hebben van tuinieren en groente en fruit, want dat leer je bij StadsAkkers.

Zin om aan de slag te gaan? Meld je aan via Gelderland helpt.