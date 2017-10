Massale politie inzet zondag bij risicoduel De Graafschap - Go Ahead Eagles

In die beladen clash, op 22 mei 2016, sloegen alle stoppen door bij een klein aantal aanhangers van De Graafschap. Die deelden rake klappen uit aan spelers van Go Ahead Eagles toen degradatie naar de Jupiler League een feit was voor de Achterhoekers. Ook werd vuurwerk in het uitvak gegooid. 15 personen werden na het bestuderen van de heftige beelden opgepakt en kregen een stadionverbod. De Graafschap kreeg van de KNVB een boete van 17.500 euro en moest tegen Helmond Sport zonder publiek aantreden.

Op de schouders

Marc Diemers was er ook toen al bij aan de kant van De Graafschap. 'Het was belachelijk dat onze supporters spelers van Go Ahead aanvielen. Echt niet goed te praten en hopelijk komen die mensen nooit meer in het stadion. Het was gelukkig maar een heel klein groepje. Wij stonden later nog op de schouders van de mensen, ook dat is weer deze club', herinnert de middenvelder zich.

Juichen bij uitvak

Ook Elvio van Overbeek stond op die zonnige lentemiddag op het veld maar hij speelde toen voor Go Ahead Eagles. In het eerste play-off duel in Deventer was hij uitblinker aan de kant van The Eagles die thuis met 4-1 wonnen waardoor de return bijna een formaliteit was. Ook hij weet nog precies wat er gebeurde. 'Maar het ging ook zo snel. Voor je veiligheid wil je direct weg toen bij achter ons zagen dat een groep mannen op ons af kwamen. We waren net aan het juichen bij de supporters van Go Ahead. Het is niet leuk om zoiets mee te maken.'

Veel ME

De gemeente Doetinchem heeft in nauw overleg met de politie het competitieduel van zondag bestempeld tot een risicoduel. Er zal rond en op De Vijverberg heel veel politie en ME op de been zijn. Fans van Go Ahead moeten met een verplichte buscombi naar Doetinchem reizen. Het is de eerste keer sinds het voorjaar van 2016 dat beide ploegen elkaar weer treffen.

'Logisch', zegt Diemers over de strenge maatregelen die worden getroffen. 'Straks komen ze weer het veld op om te gaan vechten. Hij is ook niet voor niets al om 12.30 uur gezet.' Van Overbeek kent als speler van beide clubs beide kampen. 'Ze kunnen niet echt goed met elkaar omgaan', zegt de rechtsbuiten.