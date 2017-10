Politie: lichaam Anne Faber vermoedelijk verborgen in Zeewolde

ZEEWOLDE - De politie onderzoekt donderdag één specifieke plek in Zeewolde. Ze vermoedt dat daar het lichaam van Anne Faber verborgen is.

Volgens de politie kwam woensdagavond laat een ander gebied - in de omgeving van het Nulderpad - in beeld dan waar eerder die dag gezocht was. Dit gebied werd in de nacht van woensdag op donderdag afgezet.

Forensische experts doen donderdag onderzoek op de plek. Dit onderzoek gebeurt zorgvuldig om geen sporen te vernietigen en neemt langere tijd in beslag. In verband met het onderzoek zijn andere zoekacties stilgelegd.

Spoorloos

De 25-jarige Anne - die opgroeide in Arnhem en in Nijmegen studeerde - is sinds vrijdag 29 september spoorloos nadat ze met haar fiets de deur uit was gegaan. Ze vertrok rond 17.00 uur vanuit haar woonplaats Utrecht. Ze verzond daarna nog WhatsApp-berichten naar haar vriend, bij Hollandsche Rading en Baarn. Daarna is niets meer van haar vernomen.

Vorige week werden bij Huis ter Heide kleding, een fiets en een tas gevonden. Een gevonden jas is zeker van Anne. De politie vermoedt dat de andere spullen ook van haar waren.

De fiets van Anne Faber: (de tekst gaat verder onder de foto)

Verdachte opgepakt

De politie pakte maandag de 27-jarige Michael P. uit Zeewolde aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Anne. P. zat in de psychiatrische Altrecht Aventurijn-kliniek in Den Dolder. De verdachte zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten. Onderzoeksinformatie leidde naar hem.

Hierop besloot de politie ook de omgeving van de kliniek uit te kammen. Ook werd gezocht in natuurgebied de Stille Kern. Door onderzoeksinformatie breidde de politie de zoektocht uit naar een gebied rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde in Flevoland.

