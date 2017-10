Kadioglu terug bij NEC, Golla ontbreekt

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu keert terug in de basis bij NEC thuis tegen RKC. De kleine spelverdeler ontbrak vorige week vanwege interlandverplichtingen.

Daarom verdwijnt Joey Sleegers weer naar de bank. Wojciech Golla heeft last van een buitenband van zijn knie en speelt niet. Robin Buwalda lijkt de logische vervanger. Michael Heinloth start in de basis op de plaats van Guus Joppen, die tegen Fortuna twee keer geel en dus rood kreeg (foto). De rechtsback is daarom automatisch één wedstrijd geschorst.

Jari Schuurman herstelt nog van een bovenbeenblessure. Voor de rest is iedereen fit bij NEC, op Anass Achahbar na. De aanvaller moet via Jong NEC proberen om weer in beeld te komen voor de A-selectie.

Opstelling: Delle; Heinloth, Buwalda, Van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.