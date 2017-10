Inbrekers opgepakt na wilde achtervolging

BEEK - Na een wilde achtervolging zijn in Duitsland woensdagavond drie mannen aangehouden die zouden hebben ingebroken in Beek, bij Nijmegen. Dat meldt de politie Berg en Dal.

De verdachten hadden in Nederland op de A12 een stopteken genegeerd en gingen er met hoge snelheid vandoor. Ze reden zonder licht, haalden rechts in en haalden snelheden van 180 km/uur. In Duitsland werden ze klemgereden door Duitse en Nederlandse agenten. Eentje ging er te voet vandoor, maar werd alsnog gepakt.

In de auto werd een doorgeladen pistool gevonden. Later bleek dat ze te maken hebben met een inbraak aan de Wilgenlaan in Beek. In de wagen lagen sieraden en bankpassen die daar zijn buitgemaakt. De verdachten komen uit Nederland.