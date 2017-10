Mogelijk fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer in Tiel; gemeente stopt contract

TIEL - De gemeente Tiel plaatst cliënten van zorgaanbieder Job Lanceer per direct over naar een andere zorgaanbieder. De gemeente maakt zich ernstige zorgen over de begeleiding die Job Lanceer biedt aan kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Ook zijn er signalen van mogelijke fraude. De gemeente heeft hiervan melding gedaan bij het Openbaar Ministerie.

De gemeente treft de maatregelen na het kwaliteitsonderzoek van Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. De inspectie constateerde in 2016 dat kwetsbare cliënten niet de begeleiding krijgen die hoort bij de toegewezen zorgindicatie. Job Lanceer heeft een half jaar de tijd gehad zich te verbeteren, maar dat is volgens de inspectie niet of nauwelijks gebeurd.

Stichting Job Lanceer startte in 2011 met de begeleiding van psychiatrische cliënten en licht verstandelijk beperkten. Oprichter is Cok van den Heuvel. Hij biedt de jongeren ook dagbesteding in zijn brommerwerkplaats waar ze aan brommers kunnen sleutelen.

Ook biedt Job Lanceer 24-uurszorg en worden de jongvolwassenen bij het zelfstandig wonen begeleid. Cliënten betalen hun zorg via hun persoonsgebonden budget. In de afgelopen drie jaar had Job Lanceer een totaalomzet van 1,5 miljoen euro.

Cok van den Heuvel was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Maar eerdere beschuldigingen van fraude heeft hij altijd stellig ontkend. Vorige week sprak Omroep Gelderland hem nog over een rechtszaak die hij tegen de gemeente Tiel had aangespannen wegens onbetaalde facturen. Toen zag hij een mogelijk onderzoek met vertrouwen tegemoet. 'Ik ben eerlijk en integer. Ik ben geen pgb-cowboy. Als Tiel wat vindt, dan moeten we dat beleven.'

SVB waarschuwde Tiel al eerder

Job Lanceer ligt al langer onder vuur. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht in 2014 en 2015 ook al inspectiebezoeken. Maar volgens IGZ had Job Lanceer zich eind 2015 genoeg verbeterd om door te mogen gaan.

Maar in 2015 gaf de Sociale Verzekeringsbank, die persoonsgebonden budgetten uitkeert, wel een signaal af bij de gemeente Tiel over de situatie van Job Lanceer. Destijds verklaarde de woordvoerder van de SVB: 'De gemeente kiest om toch te betalen. Dan kunnen wij daar verder niets aan doen', aldus de woordvoerder.

VGZ sprak eerder van fraude

Zorgkantoor VGZ legde in 2015 al een claim van 18.000 euro neer bij de 23-jarige Kayleigh van Doornik uit Tiel. Zij kreeg een korte periode zorg bij Job Lanceer, maar volgens VGZ kon zij de betaalde pgb-gelden niet verantwoorden en had Job Lanceer fraude gepleegd. Volgens Kayleigh had Job Lanceer niet de afgesproken zorg verleend, maar deze wel in rekening gebracht.

Cok van den Heuvel heeft altijd stellig ontkend dat de juiste zorg niet is geleverd en zegt dat VGZ hem nooit gesproken heeft over deze fraudebeschuldiging. Zorgkantoor VGZ besloot in 2015 geen zorgaanvragen voor Job Lanceer meer goed te keuren. VGZ stelde een onderzoek in. Onduidelijk is wat daaruit is gekomen.

VGZ trok uiteindelijk de claim van Kayleigh in, omdat het zorgkantoor van mening is dat Kayleigh te goeder trouw heeft gehandeld. Onlangs stonden VGZ en Job Lanceer weer voor de rechter in een zaak van twee andere cliënten. Cok van den Heuvel liet vorige week weten dat hij totaal niet bang is om de zaak te verliezen. 'Ik heb het gevoel dat VGZ op de plaat gaat', zo stelde hij vast.

Einde contract

De gemeente Tiel heeft nu besloten om het contract met Job Lanceer niet te verlengen. En vanaf nu zal de gemeente ook zorgaanvragen niet goedkeuren als een cliënt naar Job Lanceer wil. De 25 huidige cliënten krijgen met onmiddellijke ingang een aanbod voor een andere zorgaanbieder.

Wethouder Driessen: 'De cliënten hebben recht op de uren zorg én kwalitatief goede zorg waarvoor zij een indicatie hebben. Ze hebben er niet alleen recht op, ze hebben het ook nodig. Daarom begeleiden onze Wmo-consulenten en medewerkers van MEE Gelderse Poort hen zo snel mogelijk naar een andere zorgaanbieder. Om er voor te zorgen dat zij de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.'

Tiel heeft nauw samengewerkt met de regiogemeenten die ook inwoners in begeleiding hebben of hadden bij Job Lanceer en met het programmabureau Wmo/Jeugd van de samenwerkende gemeenten.

