Twee mannen aangehouden voor brandstichting Epe

EPE - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Epe twee mannen aangehouden op verdenking van brandstichting. Het gaat om een man van 18 zonder vaste woonplaats en een 34-jarige Epenaar.

De mannen zijn rond 04.45 uur aangehouden, ongeveer een uur nadat een chalet aan de Tongerenseweg in vlammen opging. Die brand was vrij snel onder controle, er raakte niemand gewond.

Epe wordt de laatste dagen geteisterd door branden. Daarom was er afgelopen nacht extra politie op de been in het dorp.

De politie onderzoekt nog of alle branden zijn aangestoken. Hoe de verdachten in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen.

