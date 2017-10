Buurman redt omwonenden brand: 'Ik moest de deur haast intrappen'

Fredrik Wielink Foto: Omroep Gelderland

EPE - Opnieuw was er in de nacht van woensdag op donderdag brand in Epe. Deze keer stond er een chalet bij campingpark De Koekamp in lichterlaaie. Omwonenden van het chalet kwamen met de schrik vrij dankzij een alerte buurman.

'Ik werd wakker van glasgerinkel en hoorde geknetter van vuur. Toen ik door de luxaflex keek, zag ik vlammen van vijf meter hoog uit het chalet komen', vertelt Fredrik Wielink op Radio Gelderland. Luister hier het hele gesprek met Fredrik Wielink terug (de tekst gaat verder onder de audio): Wielink bedacht zich geen moment en ging naar buiten om alle buren uit omliggende huisjes te halen. 'Er woont een jong gezin tegen het chalet dat in brand stond. Ik heb de deur bijna moeten intrappen, maar uiteindelijk werden zij gelukkig wakker', gaat hij verder. Wielink woont zelf 15 meter bij het afgebrande chalet vandaan. Hij bevestigt dat de branden in Epe iedereen in het dorp erg bezig houden. 'Nu komt het allemaal wel heel dichtbij', zegt hij. Ook Wielink denkt dat de branden zijn aangestoken. 'Dit kan geen toeval meer zijn', besluit hij. Verdachten opgepakt De politie heeft inmiddels twee mannen aangehouden op verdenking van brandstichting. Het gaat om een man van 18 jaar oud zonder vaste woonplaats en een 34-jarige Epenaar. Zie ook: Twee mannen aangehouden voor brandstichting Epe

Zesde brand op rij in Epe, chalet verwoest Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl